Ціна Simple AI (SMPL)
Поточна ціна Simple AI (SMPL) сьогодні становить 0,02063971 USD з ринковою капіталізацією $ 2,05M USD. Ціна SMPL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Simple AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Simple AI протягом дня — -12,63%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Simple AI до USD становила $ -0,00298543583612301.
За останні 30 днів зміна ціни Simple AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Simple AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Simple AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00298543583612301
|-12,63%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Simple AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,22%
-12,63%
+480,25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token.
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