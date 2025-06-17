Сьогоднішня ціна Simple AI (SMPL)

Поточна ціна Simple AI (SMPL) сьогодні становить 0,02063971 USD з ринковою капіталізацією $ 2,05M USD. Ціна SMPL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Simple AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Simple AI протягом дня — -12,63%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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