Ціна Sigma (SIGMA)
Поточна ціна Sigma (SIGMA) сьогодні становить 0.03682778 USD з ринковою капіталізацією $ 33.14M USD. Ціна SIGMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sigma:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88M USD
- зміна ціни Sigma протягом дня — +1.03%
- циркуляційна пропозиція – 899.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sigma до USD становила $ +0.00037389.
За останні 30 днів зміна ціни Sigma до USD становила $ -0.0166307330.
За останні 60 днів зміна ціни Sigma до USD становила $ -0.0159568804.
За останні 90 днів зміна ціни Sigma до USD становила $ +0.027205492023764836.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00037389
|+1.03%
|30 днів
|$ -0.0166307330
|-45.15%
|60 днів
|$ -0.0159568804
|-43.32%
|90 днів
|$ +0.027205492023764836
|+282.73%
Останній аналіз цін Sigma: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.46%
+1.03%
+21.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the world of cryptocurrency, a "Sigma" would represent a personality type that is self-reliant, independent, and strategic. They often choose to navigate the crypto market outside of traditional investment frameworks. Instead of following the herd mentality or aligning with dominant financial trends - akin to the "Alpha" -, they prefer to operate in their own unique way. They prioritize personal freedom, make well-researched decisions, and value the ability to remain adaptable in the ever-evolving landscape of digital currencies. Their approach to investing is defined by a mix of confidence, nonconformity, and a deep understanding of market dynamics.
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