Сьогоднішня ціна Sigma (SIGMA)

Поточна ціна Sigma (SIGMA) сьогодні становить 0.03682778 USD з ринковою капіталізацією $ 33.14M USD. Ціна SIGMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sigma:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88M USD

- зміна ціни Sigma протягом дня — +1.03%

- циркуляційна пропозиція – 899.85M USD

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