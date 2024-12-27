Ціна Shutter (SHU)
Поточна ціна Shutter (SHU) сьогодні становить 0.01627089 USD з ринковою капіталізацією $ 3.87M USD. Ціна SHU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shutter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.55K USD
- зміна ціни Shutter протягом дня — +11.08%
- циркуляційна пропозиція – 238.59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shutter до USD становила $ +0.00162337.
За останні 30 днів зміна ціни Shutter до USD становила $ +0.0028625995.
За останні 60 днів зміна ціни Shutter до USD становила $ +0.0013414144.
За останні 90 днів зміна ціни Shutter до USD становила $ -0.001620148308620877.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00162337
|+11.08%
|30 днів
|$ +0.0028625995
|+17.59%
|60 днів
|$ +0.0013414144
|+8.24%
|90 днів
|$ -0.001620148308620877
|-9.05%
Останній аналіз цін Shutter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.21%
+11.08%
-8.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Governance token of Shutter, a project to prevent front-running and malicious MEV on Ethereum by using threshold encryption.
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