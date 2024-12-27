Сьогоднішня ціна Shutter (SHU)

Поточна ціна Shutter (SHU) сьогодні становить 0.01627089 USD з ринковою капіталізацією $ 3.87M USD. Ціна SHU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shutter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.55K USD

- зміна ціни Shutter протягом дня — +11.08%

- циркуляційна пропозиція – 238.59M USD

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