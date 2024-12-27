Сьогоднішня ціна Shrub ($SHRUB)

Поточна ціна Shrub ($SHRUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 480.84K USD. Ціна $SHRUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shrub:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 205.76K USD

- зміна ціни Shrub протягом дня — -18.01%

- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD

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