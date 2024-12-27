Ціна Shrub ($SHRUB)
Поточна ціна Shrub ($SHRUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 480.84K USD. Ціна $SHRUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shrub:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 205.76K USD
- зміна ціни Shrub протягом дня — -18.01%
- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shrub до USD становила $ -0.000104790234701201.
За останні 30 днів зміна ціни Shrub до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shrub до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shrub до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000104790234701201
|-18.01%
|30 днів
|$ 0
|-68.17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shrub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.06%
-18.01%
-24.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole.
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