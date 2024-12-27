Ціна Shrapnel (SHRAP)
Поточна ціна Shrapnel (SHRAP) сьогодні становить 0.02851107 USD з ринковою капіталізацією $ 23.12M USD. Ціна SHRAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shrapnel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.05M USD
- зміна ціни Shrapnel протягом дня — +3.91%
- циркуляційна пропозиція – 811.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shrapnel до USD становила $ +0.0010719.
За останні 30 днів зміна ціни Shrapnel до USD становила $ -0.0067225054.
За останні 60 днів зміна ціни Shrapnel до USD становила $ -0.0086277320.
За останні 90 днів зміна ціни Shrapnel до USD становила $ -0.01636953596939505.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0010719
|+3.91%
|30 днів
|$ -0.0067225054
|-23.57%
|60 днів
|$ -0.0086277320
|-30.26%
|90 днів
|$ -0.01636953596939505
|-36.47%
Останній аналіз цін Shrapnel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
+3.91%
+12.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.
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