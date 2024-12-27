Сьогоднішня ціна Shrapnel (SHRAP)

Поточна ціна Shrapnel (SHRAP) сьогодні становить 0.02851107 USD з ринковою капіталізацією $ 23.12M USD. Ціна SHRAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shrapnel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.05M USD

- зміна ціни Shrapnel протягом дня — +3.91%

- циркуляційна пропозиція – 811.43M USD

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