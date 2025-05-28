Ціна Shockwaves (NEUROS)
Поточна ціна Shockwaves (NEUROS) сьогодні становить 0,00218764 USD з ринковою капіталізацією $ 78,81K USD. Ціна NEUROS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shockwaves:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Shockwaves протягом дня — +2,13%
- циркуляційна пропозиція – 36,02M USD
Отримуйте оновлення цін NEUROS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NEUROS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shockwaves до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shockwaves до USD становила $ -0,0008786467.
За останні 60 днів зміна ціни Shockwaves до USD становила $ -0,0014736457.
За останні 90 днів зміна ціни Shockwaves до USD становила $ -0,00415874474961634.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,13%
|30 днів
|$ -0,0008786467
|-40,16%
|60 днів
|$ -0,0014736457
|-67,36%
|90 днів
|$ -0,00415874474961634
|-65,52%
Останній аналіз цін Shockwaves: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,04%
+2,13%
-4,13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NEUROS до VND
₫56,09327724
|1 NEUROS до AUD
A$0,003390842
|1 NEUROS до GBP
￡0,0016188536
|1 NEUROS до EUR
€0,0019251232
|1 NEUROS до USD
$0,00218764
|1 NEUROS до MYR
RM0,0092537172
|1 NEUROS до TRY
₺0,0853835892
|1 NEUROS до JPY
¥0,3157202048
|1 NEUROS до RUB
₽0,17555811
|1 NEUROS до INR
₹0,1867369504
|1 NEUROS до IDR
Rp35,8629450816
|1 NEUROS до KRW
₩3,0091206964
|1 NEUROS до PHP
₱0,1215015256
|1 NEUROS до EGP
￡E.0,1089225956
|1 NEUROS до BRL
R$0,012360166
|1 NEUROS до CAD
C$0,0029970668
|1 NEUROS до BDT
৳0,2670670912
|1 NEUROS до NGN
₦3,4669281192
|1 NEUROS до UAH
₴0,0911808352
|1 NEUROS до VES
Bs0,20563816
|1 NEUROS до PKR
Rs0,6160613004
|1 NEUROS до KZT
₸1,1138587824
|1 NEUROS до THB
฿0,0717327156
|1 NEUROS до TWD
NT$0,0656729528
|1 NEUROS до AED
د.إ0,0080286388
|1 NEUROS до CHF
Fr0,0017938648
|1 NEUROS до HKD
HK$0,0171292212
|1 NEUROS до MAD
.د.م0,0201919172
|1 NEUROS до MXN
$0,0420901936