Сьогоднішня ціна Shockwaves (NEUROS)

Поточна ціна Shockwaves (NEUROS) сьогодні становить 0,00218764 USD з ринковою капіталізацією $ 78,81K USD. Ціна NEUROS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shockwaves:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Shockwaves протягом дня — +2,13%

- циркуляційна пропозиція – 36,02M USD

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