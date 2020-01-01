Токеноміка Shockwaves (NEUROS) Дізнайтеся ключову інформацію про Shockwaves (NEUROS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shockwaves (NEUROS) What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals. Офіційний вебсайт: https://shockwaves.ai/ Whitepaper: https://whitepaper.shockwaves.ai Купити NEUROS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shockwaves (NEUROS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shockwaves (NEUROS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 73,23K $ 73,23K $ 73,23K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 36,02M $ 36,02M $ 36,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 203,29K $ 203,29K $ 203,29K Історичний максимум: $ 0,210037 $ 0,210037 $ 0,210037 Історичний мінімум: $ 0,00171495 $ 0,00171495 $ 0,00171495 Поточна ціна: $ 0,00203288 $ 0,00203288 $ 0,00203288 Дізнайтеся більше про ціну Shockwaves (NEUROS)

Токеноміка Shockwaves (NEUROS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shockwaves (NEUROS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEUROS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEUROS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEUROS, досліджуйте ціну токена NEUROS в реальному часі!

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