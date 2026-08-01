Сьогоднішня ціна SHIB2

Поточна ціна SHIB2 (SHIB2) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHIB2 до USD становить $ 0 за SHIB2.

SHIB2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 867, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SHIB2. Протягом останніх 24 годин SHIB2 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00448228, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHIB2 змінився на -- за останню годину та на -4,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SHIB2 (SHIB2)

Ринкова капіталізація $ 27,87K$ 27,87K $ 27,87K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,87K$ 27,87K $ 27,87K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SHIB2 — $ 27,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHIB2 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,87K.