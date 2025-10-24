Інформація щодо ціни Shack Token (SHACK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.02260775 $ 0.02260775 $ 0.02260775 Мін. за 24 год $ 0.02330715 $ 0.02330715 $ 0.02330715 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.02260775$ 0.02260775 $ 0.02260775 Макс. за 24 год $ 0.02330715$ 0.02330715 $ 0.02330715 Рекордний максимум $ 0.02440969$ 0.02440969 $ 0.02440969 Найнижча ціна $ 0.00495461$ 0.00495461 $ 0.00495461 Зміна ціни (за 1 год) -0.33% Зміна ціни (1 дн.) +2.11% Зміна ціни (за 7 дн.) +18.65% Зміна ціни (за 7 дн.) +18.65%

Актуальна ціна Shack Token (SHACK) становить $0.02311453. За останні 24 години SHACK торгувався між мінімумом у $ 0.02260775 і максимумом у $ 0.02330715, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHACK становить $ 0.02440969, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00495461.

Що стосується короткострокових результатів, то SHACK змінився на -0.33% за останню годину, +2.11% за 24 години та на +18.65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Shack Token (SHACK)

Ринкова капіталізація $ 9.08M$ 9.08M $ 9.08M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23.13M$ 23.13M $ 23.13M Циркуляційне постачання 392.83M 392.83M 392.83M Загальна пропозиція 999,996,950.311829 999,996,950.311829 999,996,950.311829

Поточна ринкова капіталізація Shack Token — $ 9.08M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHACK — 392.83M, зі загальною пропозицією 999996950.311829. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.13M.