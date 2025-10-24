Актуальна ціна Shack Token сьогодні становить 0.02311453 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SHACK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SHACK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Shack Token сьогодні становить 0.02311453 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SHACK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SHACK на MEXC вже зараз.

Логотип Shack Token

Ціна Shack Token (SHACK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SHACK до USD:

$0.02312663
$0.02312663
+2.10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Shack Token (SHACK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:15:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Shack Token (SHACK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.02260775
$ 0.02260775
Мін. за 24 год
$ 0.02330715
$ 0.02330715
Макс. за 24 год

$ 0.02260775
$ 0.02260775

$ 0.02330715
$ 0.02330715

$ 0.02440969
$ 0.02440969

$ 0.00495461
$ 0.00495461

-0.33%

+2.11%

+18.65%

+18.65%

Актуальна ціна Shack Token (SHACK) становить $0.02311453. За останні 24 години SHACK торгувався між мінімумом у $ 0.02260775 і максимумом у $ 0.02330715, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHACK становить $ 0.02440969, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00495461.

Що стосується короткострокових результатів, то SHACK змінився на -0.33% за останню годину, +2.11% за 24 години та на +18.65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Shack Token (SHACK)

$ 9.08M
$ 9.08M

--
--

$ 23.13M
$ 23.13M

392.83M
392.83M

999,996,950.311829
999,996,950.311829

Поточна ринкова капіталізація Shack Token — $ 9.08M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHACK — 392.83M, зі загальною пропозицією 999996950.311829. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.13M.

Історія ціни Shack Token (SHACK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shack Token до USD становила $ +0.00047729.
За останні 30 днів зміна ціни Shack Token до USD становила $ +0.0274771779.
За останні 60 днів зміна ціни Shack Token до USD становила $ +0.0594530767.
За останні 90 днів зміна ціни Shack Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00047729+2.11%
30 днів$ +0.0274771779+118.87%
60 днів$ +0.0594530767+257.21%
90 днів$ 0--

Що таке Shack Token (SHACK)

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Shack Token (SHACK)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Shack Token (USD)

Скільки коштуватиме Shack Token (SHACK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Shack Token (SHACK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Shack Token.

Перегляньте прогноз ціни Shack Token вже зараз!

SHACK до місцевих валют

Токеноміка Shack Token (SHACK)

Розуміння токеноміки Shack Token (SHACK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SHACK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Shack Token (SHACK)

Скільки сьогодні коштує Shack Token (SHACK)?
Актуальна ціна SHACK у USD становить 0.02311453 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SHACK до USD?
Поточна ціна SHACK до USD — $ 0.02311453. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Shack Token?
Ринкова капіталізація SHACK — $ 9.08M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SHACK?
Циркуляційна пропозиція SHACK — 392.83M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SHACK?
SHACK досяг історичної максимальної ціни у 0.02440969 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SHACK?
Історична мінімальна ціна SHACK становила 0.00495461 USD.
Який обсяг торгівлі SHACK?
Актуальний обсяг торгівлі SHACK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SHACK цього року?
SHACK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SHACK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:15:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Shack Token (SHACK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111,128.76

$3,975.05

$0.16870

$192.67

$20.3199

$3,975.05

$111,128.76

$192.67

$2.4397

$1,135.56

$0.000000

$0.0000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000000000

$0.6374

$0.00000784

$49.01

$0.5796

$0.0003984

