Ціна Session Token (SESH)
Поточна ціна Session Token (SESH) сьогодні становить 0,094248 USD з ринковою капіталізацією $ 7,47M USD. Ціна SESH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Session Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Session Token протягом дня — +5,24%
- циркуляційна пропозиція – 79,22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Session Token до USD становила $ +0,00469234.
За останні 30 днів зміна ціни Session Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Session Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Session Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00469234
|+5,24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Session Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,41%
+5,24%
-25,46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features.
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Розуміння токеноміки Session Token (SESH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SESH зараз!
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|1 SESH до AUD
A$0,14325696
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￡0,06880104
|1 SESH до EUR
€0,08105328
|1 SESH до USD
$0,094248
|1 SESH до MYR
RM0,39961152
|1 SESH до TRY
₺3,70960128
|1 SESH до JPY
¥13,60752624
|1 SESH до RUB
₽7,40977776
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₹8,105328
|1 SESH до IDR
Rp1 545,04893312
|1 SESH до KRW
₩128,05381512
|1 SESH до PHP
₱5,31370224
|1 SESH до EGP
￡E.4,73690448
|1 SESH до BRL
R$0,518364
|1 SESH до CAD
C$0,1272348
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৳11,52087552
|1 SESH до NGN
₦145,22014584
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₴3,9160044
|1 SESH до VES
Bs9,613296
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Rs26,66841408
|1 SESH до KZT
₸48,3068124
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฿3,05552016
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NT$2,77277616
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د.إ0,34589016
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