Токеноміка Session Token (SESH) Дізнайтеся ключову інформацію про Session Token (SESH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Session Token (SESH) Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features. Офіційний вебсайт: https://getsession.org/ Whitepaper: https://getsession.org/whitepaper Купити SESH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Session Token (SESH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Session Token (SESH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,52M $ 6,52M $ 6,52M Загальна пропозиція: $ 240,00M $ 240,00M $ 240,00M Циркуляційна пропозиція: $ 79,22M $ 79,22M $ 79,22M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,76M $ 19,76M $ 19,76M Історичний максимум: $ 0,158111 $ 0,158111 $ 0,158111 Історичний мінімум: $ 0,04027055 $ 0,04027055 $ 0,04027055 Поточна ціна: $ 0,082434 $ 0,082434 $ 0,082434 Дізнайтеся більше про ціну Session Token (SESH)

Токеноміка Session Token (SESH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Session Token (SESH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SESH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SESH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SESH, досліджуйте ціну токена SESH в реальному часі!

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