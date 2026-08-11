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Поточна ціна Serum сьогодні становить 0,00727891 USD. Ринкова капіталізація SRM становить 2 713 447 USD. Відстежуйте оновлення цін SRM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Serum сьогодні становить 0,00727891 USD. Ринкова капіталізація SRM становить 2 713 447 USD. Відстежуйте оновлення цін SRM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SRM

Інформація про ціну SRM

Що таке SRM

Офіційний вебсайт SRM

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Ціна Serum (SRM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SRM до USD:

$0,00730452
$0,00730452$0,00730452
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Serum (SRM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:13:56 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Serum

Поточна ціна Serum (SRM) сьогодні становить $ 0,00727891, зі зміною 1,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SRM до USD становить $ 0,00727891 за SRM.

Serum наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 713 447, з циркуляційною пропозицією у 372,78M SRM. Протягом останніх 24 годин SRM торгувався між $ 0,00724386 (мінімум) та $ 0,00740803 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 13,78, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SRM змінився на -0,05% за останню годину та на +3,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,27K.

Ринкова інформація щодо Serum (SRM)

$ 2,71M
$ 2,71M$ 2,71M

$ 1,27K
$ 1,27K$ 1,27K

$ 72,73M
$ 72,73M$ 72,73M

372,78M
372,78M 372,78M

9 992 470 538,28528
9 992 470 538,28528 9 992 470 538,28528

Поточна ринкова капіталізація Serum — $ 2,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,27K. Циркуляційна пропозиція SRM — 372,78M, зі загальною пропозицією 9992470538.28528. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 72,73M.

Історія ціни Serum у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00724386
$ 0,00724386$ 0,00724386
Мін. за 24 год
$ 0,00740803
$ 0,00740803$ 0,00740803
Макс. за 24 год

$ 0,00724386
$ 0,00724386$ 0,00724386

$ 0,00740803
$ 0,00740803$ 0,00740803

$ 13,78
$ 13,78$ 13,78

$ 0
$ 0$ 0

-0,05%

-1,47%

+3,95%

+3,95%

Історія ціни Serum (SRM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Serum до USD становила $ -0,000108966055014977.
За останні 30 днів зміна ціни Serum до USD становила $ +0,0006596752.
За останні 60 днів зміна ціни Serum до USD становила $ +0,0015288382.
За останні 90 днів зміна ціни Serum до USD становила $ -0,00000000262978578.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000108966055014977-1,47%
30 днів$ +0,0006596752+9,06%
60 днів$ +0,0015288382+21,00%
90 днів$ -0,00000000262978578-0,00%

Прогноз ціни Serum

Прогноз ціни Serum (SRM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SRM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Serum (SRM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Serum потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Serum у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SRM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Serum.

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Ресурс Serum (SRM)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Energi Ecosystem

Про Serum

Скільки коштує Serum зараз?

Serum зараз торгуються по ціні ₴0.3207632297200824464000, з рухом ціни -1.47% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься SRM сьогодні?

SRM продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,FTX Holdings,Multicoin Capital Portfolio,Energi Ecosystem,Viction Ecosystem.

Наскільки популярний Serum сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають SRM.

Що відрізняє Serum від інших криптоактивів?

Як частина категорії Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,FTX Holdings,Multicoin Capital Portfolio,Energi Ecosystem,Viction Ecosystem та створений на мережі --, SRM пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки SRM існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 372782297.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Serum за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴607.2498911983712000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:13:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Serum (SRM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$1,3657
$1,3657$1,3657

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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