Скільки коштує Serum зараз?

Serum зараз торгуються по ціні ₴0.3207632297200824464000, з рухом ціни -1.47% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься SRM сьогодні?

SRM продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,FTX Holdings,Multicoin Capital Portfolio,Energi Ecosystem,Viction Ecosystem.

Наскільки популярний Serum сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають SRM.

Що відрізняє Serum від інших криптоактивів?

Як частина категорії Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,FTX Holdings,Multicoin Capital Portfolio,Energi Ecosystem,Viction Ecosystem та створений на мережі --, SRM пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки SRM існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 372782297.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Serum за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴607.2498911983712000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.