Ціна Sentinel (DVPN)
Поточна ціна Sentinel (DVPN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.39M USD. Ціна DVPN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sentinel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 303.81K USD
- зміна ціни Sentinel протягом дня — +8.36%
- циркуляційна пропозиція – 20.82B USD
Отримуйте оновлення цін DVPN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DVPN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sentinel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sentinel до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sentinel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sentinel до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.36%
|30 днів
|$ 0
|-27.85%
|60 днів
|$ 0
|+10.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sentinel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
+8.36%
+2.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Secure and decentralized VPN for the blockchain age. A modern VPN backed by blockchain anonymity and security. Share & monetize your unused bandwidth and earn Sentinel tokens.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DVPN до AUD
A$--
|1 DVPN до GBP
￡--
|1 DVPN до EUR
€--
|1 DVPN до USD
$--
|1 DVPN до MYR
RM--
|1 DVPN до TRY
₺--
|1 DVPN до JPY
¥--
|1 DVPN до RUB
₽--
|1 DVPN до INR
₹--
|1 DVPN до IDR
Rp--
|1 DVPN до PHP
₱--
|1 DVPN до EGP
￡E.--
|1 DVPN до BRL
R$--
|1 DVPN до CAD
C$--
|1 DVPN до BDT
৳--
|1 DVPN до NGN
₦--
|1 DVPN до UAH
₴--
|1 DVPN до VES
Bs--
|1 DVPN до PKR
Rs--
|1 DVPN до KZT
₸--
|1 DVPN до THB
฿--
|1 DVPN до TWD
NT$--
|1 DVPN до CHF
Fr--
|1 DVPN до HKD
HK$--
|1 DVPN до MAD
.د.م--