Сьогоднішня ціна Sentinel (DVPN)

Поточна ціна Sentinel (DVPN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.39M USD. Ціна DVPN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sentinel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 303.81K USD

- зміна ціни Sentinel протягом дня — +8.36%

- циркуляційна пропозиція – 20.82B USD

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