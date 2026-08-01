Сьогоднішня ціна SEED

Поточна ціна SEED (SEED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SEED до USD становить $ 0 за SEED.

SEED наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 153 137, з циркуляційною пропозицією у 382,23M SEED. Протягом останніх 24 годин SEED торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01720785, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SEED змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,52K.

Ринкова інформація щодо SEED (SEED)

Ринкова капіталізація $ 153,14K$ 153,14K $ 153,14K Обсяг (за 24 год) $ 1,52K$ 1,52K $ 1,52K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 422,64K$ 422,64K $ 422,64K Циркуляційне постачання 382,23M 382,23M 382,23M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SEED — $ 153,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,52K. Циркуляційна пропозиція SEED — 382,23M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 422,64K.