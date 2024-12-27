Ціна Sector (SECT)
Поточна ціна Sector (SECT) сьогодні становить 0.03300788 USD з ринковою капіталізацією $ 309.08K USD. Ціна SECT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sector:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.24 USD
- зміна ціни Sector протягом дня — +1.86%
- циркуляційна пропозиція – 9.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sector до USD становила $ +0.00060372.
За останні 30 днів зміна ціни Sector до USD становила $ -0.0018578848.
За останні 60 днів зміна ціни Sector до USD становила $ +0.0097303401.
За останні 90 днів зміна ціни Sector до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00060372
|+1.86%
|30 днів
|$ -0.0018578848
|-5.62%
|60 днів
|$ +0.0097303401
|+29.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sector: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.86%
+5.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sector Finance is a structured product protocol that provides comprehensive risk analysis and diversified yield paid in USDC or ETH.
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