Сьогоднішня ціна Sector (SECT)

Поточна ціна Sector (SECT) сьогодні становить 0.03300788 USD з ринковою капіталізацією $ 309.08K USD. Ціна SECT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sector:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.24 USD

- зміна ціни Sector протягом дня — +1.86%

- циркуляційна пропозиція – 9.36M USD

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