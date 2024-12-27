Сьогоднішня ціна Sandclock (QUARTZ)

Поточна ціна Sandclock (QUARTZ) сьогодні становить 0.113849 USD з ринковою капіталізацією $ 834.82K USD. Ціна QUARTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sandclock:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.77K USD

- зміна ціни Sandclock протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 7.33M USD

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