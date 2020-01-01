Токеноміка Sandclock (QUARTZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Sandclock (QUARTZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sandclock (QUARTZ) Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on. Офіційний вебсайт: https://sandclock.org Whitepaper: https://docs.sandclock.org/current/ Купити QUARTZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sandclock (QUARTZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sandclock (QUARTZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 686,45K $ 686,45K $ 686,45K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 7,33M $ 7,33M $ 7,33M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,36M $ 9,36M $ 9,36M Історичний максимум: $ 25,83 $ 25,83 $ 25,83 Історичний мінімум: $ 0,093586 $ 0,093586 $ 0,093586 Поточна ціна: $ 0,093616 $ 0,093616 $ 0,093616 Дізнайтеся більше про ціну Sandclock (QUARTZ)

Токеноміка Sandclock (QUARTZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sandclock (QUARTZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QUARTZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QUARTZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QUARTZ, досліджуйте ціну токена QUARTZ в реальному часі!

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