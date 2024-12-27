Сьогоднішня ціна RyuJin (RYU)

Поточна ціна RyuJin (RYU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.90M USD. Ціна RYU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RyuJin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.66K USD

- зміна ціни RyuJin протягом дня — -0.24%

- циркуляційна пропозиція – 1,000.00T USD

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