Ціна RyuJin (RYU)
Поточна ціна RyuJin (RYU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.90M USD. Ціна RYU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RyuJin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.66K USD
- зміна ціни RyuJin протягом дня — -0.24%
- циркуляційна пропозиція – 1,000.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RyuJin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RyuJin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RyuJin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RyuJin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.24%
|30 днів
|$ 0
|-1.29%
|60 днів
|$ 0
|+25.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RyuJin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.26%
-0.24%
-12.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RyuJin: Omikami's guardian dragon token, fostering community, security, and growth, while transforming user engagement into future value.
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