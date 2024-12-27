Сьогоднішня ціна Rubidium (RBD)

Поточна ціна Rubidium (RBD) сьогодні становить 0.04417995 USD з ринковою капіталізацією $ 2.05M USD. Ціна RBD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rubidium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.32K USD

- зміна ціни Rubidium протягом дня — -0.84%

- циркуляційна пропозиція – 46.52M USD

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