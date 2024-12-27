Ціна Rubidium (RBD)
Поточна ціна Rubidium (RBD) сьогодні становить 0.04417995 USD з ринковою капіталізацією $ 2.05M USD. Ціна RBD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rubidium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.32K USD
- зміна ціни Rubidium протягом дня — -0.84%
- циркуляційна пропозиція – 46.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rubidium до USD становила $ -0.00037682559743396.
За останні 30 днів зміна ціни Rubidium до USD становила $ +0.0428481586.
За останні 60 днів зміна ціни Rubidium до USD становила $ +0.0346886432.
За останні 90 днів зміна ціни Rubidium до USD становила $ +0.029507906557742751.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00037682559743396
|-0.84%
|30 днів
|$ +0.0428481586
|+96.99%
|60 днів
|$ +0.0346886432
|+78.52%
|90 днів
|$ +0.029507906557742751
|+201.12%
Останній аналіз цін Rubidium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.84%
-4.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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