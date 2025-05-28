Сьогоднішня ціна RocketFi (ROCKETFI)

Поточна ціна RocketFi (ROCKETFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 574,21K USD. Ціна ROCKETFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RocketFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни RocketFi протягом дня — +2,56%

- циркуляційна пропозиція – 587,00B USD

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