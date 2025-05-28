Ціна RocketFi (ROCKETFI)
Поточна ціна RocketFi (ROCKETFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 574,21K USD. Ціна ROCKETFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RocketFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни RocketFi протягом дня — +2,56%
- циркуляційна пропозиція – 587,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RocketFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RocketFi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RocketFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RocketFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,56%
|30 днів
|$ 0
|+16,32%
|60 днів
|$ 0
|+191,24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RocketFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,27%
+2,56%
+4,59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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