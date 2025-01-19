Ціна ROCKET (ROCKET)
Поточна ціна ROCKET (ROCKET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROCKET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROCKET:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.78 USD
- зміна ціни ROCKET протягом дня — -19.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROCKET до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ROCKET до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ROCKET до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ROCKET до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.02%
|30 днів
|$ 0
|-23.62%
|60 днів
|$ 0
|-63.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ROCKET: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.08%
-19.02%
-21.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rocket is a Play-to-Earn (P2E) Tower Defense game built on the Terra Classic blockchain. The game combines traditional tower defense mechanics with blockchain technology, allowing players to strategically place towers and defenses to protect against waves of enemies. Players can earn $ROCKET tokens through gameplay achievements, daily quests, and leaderboard rankings. These tokens can be used for in-game upgrades, unlocking new levels, and purchasing exclusive items. Rocket also includes staking and farming features, providing additional rewards for long-term engagement. The project emphasizes fairness, transparency, and community involvement, with an audited token contract and decentralized distribution model.
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