Сьогоднішня ціна ritestream

Поточна ціна ritestream (RITE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RITE до USD становить $ 0 за RITE.

ritestream наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 336 972, з циркуляційною пропозицією у 861,34M RITE. Протягом останніх 24 годин RITE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,081853, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RITE змінився на -0,00% за останню годину та на +42,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 279,90.

Ринкова інформація щодо ritestream (RITE)

Ринкова капіталізація $ 336,97K$ 336,97K $ 336,97K Обсяг (за 24 год) $ 279,90$ 279,90 $ 279,90 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 391,22K$ 391,22K $ 391,22K Циркуляційне постачання 861,34M 861,34M 861,34M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ritestream — $ 336,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 279,90. Циркуляційна пропозиція RITE — 861,34M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 391,22K.