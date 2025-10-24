Актуальна ціна Ribbit Meme сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RIBBIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RIBBIT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ribbit Meme сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RIBBIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RIBBIT на MEXC вже зараз.

Ціна Ribbit Meme (RIBBIT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RIBBIT до USD:

--
----
+2.40%1D
Графік ціни Ribbit Meme (RIBBIT) в реальному часі
Інформація щодо ціни Ribbit Meme (RIBBIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

+2.26%

+0.42%

+0.42%

Актуальна ціна Ribbit Meme (RIBBIT) становить --. За останні 24 години RIBBIT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RIBBIT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RIBBIT змінився на +0.23% за останню годину, +2.26% за 24 години та на +0.42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ribbit Meme (RIBBIT)

$ 311.76K
$ 311.76K$ 311.76K

--
----

$ 311.76K
$ 311.76K$ 311.76K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Ribbit Meme — $ 311.76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RIBBIT — 420.69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 311.76K.

Історія ціни Ribbit Meme (RIBBIT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ribbit Meme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ribbit Meme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ribbit Meme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ribbit Meme до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2.26%
30 днів$ 0-14.36%
60 днів$ 0-35.18%
90 днів$ 0--

Що таке Ribbit Meme (RIBBIT)

The Hopping Crypto Meme Coin That Will Help You Take the Leap!

RIBBIT is distributed in a fair and transparent manner. There is no pre-mine, no ICO, and no private sale.

No taxes, no bullshit. 93.1% of the tokens were sent to the liquidity pool, LP burnt, and contract renounced. 6.9% of supply is being held in a multi sig wallet to be used for listings, pools, improvements etc.

RIBBIT is a meme token with no intrinsic value or expectation of financial return. Ribbit is completely useless and for entertainment purposes only.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Ribbit Meme (RIBBIT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Ribbit Meme (USD)

Скільки коштуватиме Ribbit Meme (RIBBIT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ribbit Meme (RIBBIT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ribbit Meme.

Перегляньте прогноз ціни Ribbit Meme вже зараз!

RIBBIT до місцевих валют

Токеноміка Ribbit Meme (RIBBIT)

Розуміння токеноміки Ribbit Meme (RIBBIT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RIBBIT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Ribbit Meme (RIBBIT)

Скільки сьогодні коштує Ribbit Meme (RIBBIT)?
Актуальна ціна RIBBIT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RIBBIT до USD?
Поточна ціна RIBBIT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ribbit Meme?
Ринкова капіталізація RIBBIT — $ 311.76K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RIBBIT?
Циркуляційна пропозиція RIBBIT — 420.69T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RIBBIT?
RIBBIT досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RIBBIT?
Історична мінімальна ціна RIBBIT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі RIBBIT?
Актуальний обсяг торгівлі RIBBIT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RIBBIT цього року?
RIBBIT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RIBBIT для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Ribbit Meme (RIBBIT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

