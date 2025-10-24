Інформація щодо ціни Ribbit Meme (RIBBIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0.23% Зміна ціни (1 дн.) +2.26% Зміна ціни (за 7 дн.) +0.42% Зміна ціни (за 7 дн.) +0.42%

Актуальна ціна Ribbit Meme (RIBBIT) становить --. За останні 24 години RIBBIT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RIBBIT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RIBBIT змінився на +0.23% за останню годину, +2.26% за 24 години та на +0.42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ribbit Meme (RIBBIT)

Ринкова капіталізація $ 311.76K$ 311.76K $ 311.76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 311.76K$ 311.76K $ 311.76K Циркуляційне постачання 420.69T 420.69T 420.69T Загальна пропозиція 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Ribbit Meme — $ 311.76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RIBBIT — 420.69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 311.76K.