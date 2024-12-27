Сьогоднішня ціна Revuto (REVU)

Поточна ціна Revuto (REVU) сьогодні становить 0.00803597 USD з ринковою капіталізацією $ 1.09M USD. Ціна REVU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Revuto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.07K USD

- зміна ціни Revuto протягом дня — +0.69%

- циркуляційна пропозиція – 135.11M USD

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