Ціна Reverse Unit Bias (RUB)
Поточна ціна Reverse Unit Bias (RUB) сьогодні становить 3 020 043 USD з ринковою капіталізацією $ 3,01M USD. Ціна RUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reverse Unit Bias:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Reverse Unit Bias протягом дня — +26,33%
- циркуляційна пропозиція – 1,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reverse Unit Bias до USD становила $ +629 468.
За останні 30 днів зміна ціни Reverse Unit Bias до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Reverse Unit Bias до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Reverse Unit Bias до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +629 468
|+26,33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Reverse Unit Bias: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,62%
+26,33%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility.
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Розуміння токеноміки Reverse Unit Bias (RUB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RUB зараз!
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