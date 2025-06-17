Сьогоднішня ціна Reverse Unit Bias (RUB)

Поточна ціна Reverse Unit Bias (RUB) сьогодні становить 3 020 043 USD з ринковою капіталізацією $ 3,01M USD. Ціна RUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Reverse Unit Bias:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Reverse Unit Bias протягом дня — +26,33%

- циркуляційна пропозиція – 1,00 USD

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