Ціна rETH2 (RETH2)
Поточна ціна rETH2 (RETH2) сьогодні становить 3,335.87 USD з ринковою капіталізацією $ 1.71M USD. Ціна RETH2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності rETH2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.67 USD
- зміна ціни rETH2 протягом дня — -0.33%
- циркуляційна пропозиція – 513.69 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни rETH2 до USD становила $ -11.151061442663.
За останні 30 днів зміна ціни rETH2 до USD становила $ +80.2530261120.
За останні 60 днів зміна ціни rETH2 до USD становила $ +1,159.2098211950.
За останні 90 днів зміна ціни rETH2 до USD становила $ +729.35121861205.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -11.151061442663
|-0.33%
|30 днів
|$ +80.2530261120
|+2.41%
|60 днів
|$ +1,159.2098211950
|+34.75%
|90 днів
|$ +729.35121861205
|+27.98%
Останній аналіз цін rETH2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
-0.33%
+3.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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