Сьогоднішня ціна rETH2 (RETH2)

Поточна ціна rETH2 (RETH2) сьогодні становить 3,335.87 USD з ринковою капіталізацією $ 1.71M USD. Ціна RETH2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності rETH2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.67 USD

- зміна ціни rETH2 протягом дня — -0.33%

- циркуляційна пропозиція – 513.69 USD

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