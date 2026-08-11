Сьогоднішня ціна REPPO

Поточна ціна REPPO (REPPO) сьогодні становить $ 0,01221757, зі зміною 8,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REPPO до USD становить $ 0,01221757 за REPPO.

REPPO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 036 556, з циркуляційною пропозицією у 412,26M REPPO. Протягом останніх 24 годин REPPO торгувався між $ 0,01189219 (мінімум) та $ 0,01401725 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,051255, тоді як історичний мінімум — $ 0,00281636.

У короткостроковій динаміці REPPO змінився на +0,41% за останню годину та на -21,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 254,39K.

Ринкова інформація щодо REPPO (REPPO)

Ринкова капіталізація $ 5,04M$ 5,04M $ 5,04M Обсяг (за 24 год) $ 254,39K$ 254,39K $ 254,39K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,22M$ 12,22M $ 12,22M Циркуляційне постачання 412,26M 412,26M 412,26M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація REPPO — $ 5,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 254,39K. Циркуляційна пропозиція REPPO — 412,26M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,22M.