Інформація щодо ціни RefundYourSOL (RYS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00106602 $ 0,00106602 $ 0,00106602 Мін. за 24 год $ 0,00111951 $ 0,00111951 $ 0,00111951 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00106602$ 0,00106602 $ 0,00106602 Макс. за 24 год $ 0,00111951$ 0,00111951 $ 0,00111951 Рекордний максимум $ 0,00336875$ 0,00336875 $ 0,00336875 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,45% Зміна ціни (1 дн.) +1,79% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,74%

Актуальна ціна RefundYourSOL (RYS) становить $0,00109685. За останні 24 години RYS торгувався між мінімумом у $ 0,00106602 і максимумом у $ 0,00111951, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RYS становить $ 0,00336875, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RYS змінився на +0,45% за останню годину, +1,79% за 24 години та на +4,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RefundYourSOL (RYS)

Ринкова капіталізація $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Циркуляційне постачання 970,68M 970,68M 970,68M Загальна пропозиція 970 675 516,466145 970 675 516,466145 970 675 516,466145

Поточна ринкова капіталізація RefundYourSOL — $ 1,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RYS — 970,68M, зі загальною пропозицією 970675516.466145. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,06M.