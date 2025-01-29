Сьогоднішня ціна ratomilton (MILTON)

Поточна ціна ratomilton (MILTON) сьогодні становить 0.00905066 USD з ринковою капіталізацією $ 9.05M USD. Ціна MILTON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ratomilton:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.48M USD

- зміна ціни ratomilton протягом дня — +69.51%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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