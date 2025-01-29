Ціна ratomilton (MILTON)
Поточна ціна ratomilton (MILTON) сьогодні становить 0.00905066 USD з ринковою капіталізацією $ 9.05M USD. Ціна MILTON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ratomilton:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.48M USD
- зміна ціни ratomilton протягом дня — +69.51%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ratomilton до USD становила $ +0.00371142.
За останні 30 днів зміна ціни ratomilton до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ratomilton до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ratomilton до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00371142
|+69.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ratomilton: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+14.05%
+69.51%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is a memecoin for Milton, the viral dancing rat on Tiktok. Meet Milton, the TikTok-famous dancing rat taking the crypto world by storm! Known for his groovy moves, Milton's now the face of a new memecoin on Solana: $MILTON. Fast, fun, and powered by the Solana blockchain, $MILTON is all about community vibes and meme magic. Join the party, grab some $MILTON, and dance your way into the future of decentralized fun! 🐀💃 #MiltonCoin
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