Сьогоднішня ціна Rastopyry (RASTO)

Поточна ціна Rastopyry (RASTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RASTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rastopyry:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12K USD

- зміна ціни Rastopyry протягом дня — -5.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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