Ціна Rastopyry (RASTO)
Поточна ціна Rastopyry (RASTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RASTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rastopyry:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12K USD
- зміна ціни Rastopyry протягом дня — -5.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rastopyry до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rastopyry до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rastopyry до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rastopyry до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.27%
|30 днів
|$ 0
|-16.78%
|60 днів
|$ 0
|-70.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rastopyry: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.83%
-5.27%
+4.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RASTOPYRY - Vitalik’s First Dog CTO - $RASTO As written in the book Out of the Ether - ""Vitalik was given a stuffed dog, he named it Rastopyry Rastopyry is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Rastopyry is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let Rastopyry show you the way. Rastopyry aims to revolutionize the way crypto traders and investors communicate, providing real-time insights and personalized investment recommendations.
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