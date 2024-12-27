Ціна Rainbow Token (RBW)
Поточна ціна Rainbow Token (RBW) сьогодні становить 0.0029096 USD з ринковою капіталізацією $ 729.95K USD. Ціна RBW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rainbow Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 434.68 USD
- зміна ціни Rainbow Token протягом дня — -0.95%
- циркуляційна пропозиція – 250.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rainbow Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rainbow Token до USD становила $ -0.0006838595.
За останні 60 днів зміна ціни Rainbow Token до USD становила $ +0.0001158279.
За останні 90 днів зміна ціни Rainbow Token до USD становила $ -0.0007239756958666516.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.95%
|30 днів
|$ -0.0006838595
|-23.50%
|60 днів
|$ +0.0001158279
|+3.98%
|90 днів
|$ -0.0007239756958666516
|-19.92%
Останній аналіз цін Rainbow Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
-0.95%
+2.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rainbow Token (RBW) is the token for the Crypto Unicorns game back when the game resided on Polygon. With the token migration from Polygon to XAI on May 2024, this token is to be sunset in favor of a new token, Crypto Unicorns ($CU) on Arbitrum and XAI.
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