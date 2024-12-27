Сьогоднішня ціна Rainbow Token (RBW)

Поточна ціна Rainbow Token (RBW) сьогодні становить 0.0029096 USD з ринковою капіталізацією $ 729.95K USD. Ціна RBW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rainbow Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 434.68 USD

- зміна ціни Rainbow Token протягом дня — -0.95%

- циркуляційна пропозиція – 250.88M USD

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