Інформація щодо ціни Queen Kitty (QKITTY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00113352$ 0,00113352 $ 0,00113352 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,95% Зміна ціни (1 дн.) +39,91% Зміна ціни (за 7 дн.) +122,48% Зміна ціни (за 7 дн.) +122,48%

Актуальна ціна Queen Kitty (QKITTY) становить --. За останні 24 години QKITTY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QKITTY становить $ 0,00113352, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то QKITTY змінився на -0,95% за останню годину, +39,91% за 24 години та на +122,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Queen Kitty (QKITTY)

Ринкова капіталізація $ 541,65K$ 541,65K $ 541,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 541,65K$ 541,65K $ 541,65K Циркуляційне постачання 995,53M 995,53M 995,53M Загальна пропозиція 995 531 623,5120468 995 531 623,5120468 995 531 623,5120468

Поточна ринкова капіталізація Queen Kitty — $ 541,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QKITTY — 995,53M, зі загальною пропозицією 995531623.5120468. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 541,65K.