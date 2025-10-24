Актуальна ціна Queen Kitty сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни QKITTY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни QKITTY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Queen Kitty сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни QKITTY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни QKITTY на MEXC вже зараз.

Логотип Queen Kitty

Ціна Queen Kitty (QKITTY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 QKITTY до USD:

$0,00054705
$0,00054705$0,00054705
+39,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Queen Kitty (QKITTY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:08:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Queen Kitty (QKITTY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00113352
$ 0,00113352$ 0,00113352

$ 0
$ 0$ 0

-0,95%

+39,91%

+122,48%

+122,48%

Актуальна ціна Queen Kitty (QKITTY) становить --. За останні 24 години QKITTY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QKITTY становить $ 0,00113352, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то QKITTY змінився на -0,95% за останню годину, +39,91% за 24 години та на +122,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Queen Kitty (QKITTY)

$ 541,65K
$ 541,65K$ 541,65K

--
----

$ 541,65K
$ 541,65K$ 541,65K

995,53M
995,53M 995,53M

995 531 623,5120468
995 531 623,5120468 995 531 623,5120468

Поточна ринкова капіталізація Queen Kitty — $ 541,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QKITTY — 995,53M, зі загальною пропозицією 995531623.5120468. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 541,65K.

Історія ціни Queen Kitty (QKITTY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Queen Kitty до USD становила $ +0,00015606.
За останні 30 днів зміна ціни Queen Kitty до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Queen Kitty до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Queen Kitty до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00015606+39,91%
30 днів$ 0+34,63%
60 днів$ 0-20,93%
90 днів$ 0--

Що таке Queen Kitty (QKITTY)

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Queen Kitty (QKITTY)

Прогноз ціни Queen Kitty (USD)

Скільки коштуватиме Queen Kitty (QKITTY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Queen Kitty (QKITTY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Queen Kitty.

Перегляньте прогноз ціни Queen Kitty вже зараз!

QKITTY до місцевих валют

Токеноміка Queen Kitty (QKITTY)

Розуміння токеноміки Queen Kitty (QKITTY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена QKITTY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Queen Kitty (QKITTY)

Скільки сьогодні коштує Queen Kitty (QKITTY)?
Актуальна ціна QKITTY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна QKITTY до USD?
Поточна ціна QKITTY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Queen Kitty?
Ринкова капіталізація QKITTY — $ 541,65K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція QKITTY?
Циркуляційна пропозиція QKITTY — 995,53M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) QKITTY?
QKITTY досяг історичної максимальної ціни у 0,00113352 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) QKITTY?
Історична мінімальна ціна QKITTY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі QKITTY?
Актуальний обсяг торгівлі QKITTY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна QKITTY цього року?
QKITTY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни QKITTY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:08:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Queen Kitty (QKITTY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

