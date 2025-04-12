Сьогоднішня ціна QudeAI Framework (QUDE)

Поточна ціна QudeAI Framework (QUDE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 159.91K USD. Ціна QUDE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QudeAI Framework:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни QudeAI Framework протягом дня — +5.03%

- циркуляційна пропозиція – 957.87M USD

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