Сьогоднішня ціна QuantumX

Поточна ціна QuantumX (QTX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації QTX до USD становить $ 0 за QTX.

QuantumX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17,822.62, з циркуляційною пропозицією у 999.97M QTX. Протягом останніх 24 годин QTX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці QTX змінився на -0.86% за останню годину та на -8.09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо QuantumX (QTX)

Ринкова капіталізація $ 17.82K$ 17.82K $ 17.82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17.82K$ 17.82K $ 17.82K Циркуляційне постачання 999.97M 999.97M 999.97M Загальна пропозиція 999,965,550.187984 999,965,550.187984 999,965,550.187984

Поточна ринкова капіталізація QuantumX — $ 17.82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QTX — 999.97M, зі загальною пропозицією 999965550.187984. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17.82K.