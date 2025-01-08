Сьогоднішня ціна Pyth USDC (PYTHUSDC)

Поточна ціна Pyth USDC (PYTHUSDC) сьогодні становить 1.026 USD з ринковою капіталізацією $ 817.40K USD. Ціна PYTHUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pyth USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Pyth USDC протягом дня — +0.04%

- циркуляційна пропозиція – 796.99K USD

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