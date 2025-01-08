Ціна PUMPCORN (PUMPCORN)
Поточна ціна PUMPCORN (PUMPCORN) сьогодні становить 0.00226209 USD з ринковою капіталізацією $ 2.26M USD. Ціна PUMPCORN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PUMPCORN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.87K USD
- зміна ціни PUMPCORN протягом дня — -3.60%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PUMPCORN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PUMPCORN до USD становила $ -0.0011503394.
За останні 60 днів зміна ціни PUMPCORN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PUMPCORN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.60%
|30 днів
|$ -0.0011503394
|-50.85%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PUMPCORN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-3.60%
-16.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PUMPCORN have started on BLUM Memepad and quickly conquered Ston.fi 🟢$PUMPCORN is bluechip memecoin on TON supported by biggest telegram media Popcorn Today (6 MILLIONS followers) 🟢6 Million people have asked us to launch something huge in TON Ecosystem 🟢$PUMPCORN have flight through Blum Memepad in 1 min and reached $1m in 1 minute 🟢It has quickly become the fastest-growing memecoin on Telegram
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