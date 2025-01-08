Сьогоднішня ціна PUMPCORN (PUMPCORN)

Поточна ціна PUMPCORN (PUMPCORN) сьогодні становить 0.00226209 USD з ринковою капіталізацією $ 2.26M USD. Ціна PUMPCORN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUMPCORN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.87K USD

- зміна ціни PUMPCORN протягом дня — -3.60%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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