Інформація щодо ціни Pulseium (PSM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,43% Зміна ціни (1 дн.) +6,75% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,50% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,50%

Актуальна ціна Pulseium (PSM) становить --. За останні 24 години PSM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PSM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PSM змінився на +0,43% за останню годину, +6,75% за 24 години та на +2,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pulseium (PSM)

Ринкова капіталізація $ 93,20K$ 93,20K $ 93,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 93,20K$ 93,20K $ 93,20K Циркуляційне постачання 1,56T 1,56T 1,56T Загальна пропозиція 1 555 369 000 000,0 1 555 369 000 000,0 1 555 369 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pulseium — $ 93,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PSM — 1,56T, зі загальною пропозицією 1555369000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 93,20K.