Сьогоднішня ціна Puffy (PUFFY)

Поточна ціна Puffy (PUFFY) сьогодні становить 0.0000023 USD з ринковою капіталізацією $ 102.42K USD. Ціна PUFFY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Puffy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 200.61K USD

- зміна ціни Puffy протягом дня — +4.54%

- циркуляційна пропозиція – 44.44B USD

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