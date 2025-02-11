Ціна Puffy (PUFFY)
Поточна ціна Puffy (PUFFY) сьогодні становить 0.0000023 USD з ринковою капіталізацією $ 102.42K USD. Ціна PUFFY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Puffy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 200.61K USD
- зміна ціни Puffy протягом дня — +4.54%
- циркуляційна пропозиція – 44.44B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Puffy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Puffy до USD становила $ -0.0000022208.
За останні 60 днів зміна ціни Puffy до USD становила $ -0.0000022417.
За останні 90 днів зміна ціни Puffy до USD становила $ -0.00018278197653868647.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.54%
|30 днів
|$ -0.0000022208
|-96.55%
|60 днів
|$ -0.0000022417
|-97.46%
|90 днів
|$ -0.00018278197653868647
|-98.75%
Останній аналіз цін Puffy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+4.54%
-76.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PUFFY: The Meme Token on the Solana blockchain that’s all about fun, quality, and community. $PUFFY isn’t just any token; it’s represented by Puffy, the pufferfish who guides YOU to hidden treasures, with $PUFFY being the most valuable of all. The mission is straightforward: bring back the joy and quality to meme tokens, while ensuring the community always comes first. Community Focused: Puffy prioritises creating a welcoming, inclusive space where everyone’s voice is heard. $PUFFY is a token built by and for the community. Fun and Engagement: Puffy aims to make meme tokens exciting again with creative campaigns, engaging content, and continuous updates. From contests to challenges, $PUFFY is about having fun together. Team Spirit: Moving $PUFFY forward is a collective effort. Puffy believes in the strength of collaboration and unity, working together to navigate the crypto world.
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