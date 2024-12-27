Ціна PROOF Platform (PROOF)
Поточна ціна PROOF Platform (PROOF) сьогодні становить 0.164805 USD з ринковою капіталізацією $ 1.65M USD. Ціна PROOF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PROOF Platform:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.96K USD
- зміна ціни PROOF Platform протягом дня — -2.27%
- циркуляційна пропозиція – 10.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PROOF Platform до USD становила $ -0.003836946545394.
За останні 30 днів зміна ціни PROOF Platform до USD становила $ +0.1798560143.
За останні 60 днів зміна ціни PROOF Platform до USD становила $ +0.5848772885.
За останні 90 днів зміна ціни PROOF Platform до USD становила $ +0.103004857608156045.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.003836946545394
|-2.27%
|30 днів
|$ +0.1798560143
|+109.13%
|60 днів
|$ +0.5848772885
|+354.89%
|90 днів
|$ +0.103004857608156045
|+166.67%
Останній аналіз цін PROOF Platform: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.72%
-2.27%
+37.77%
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