Сьогоднішня ціна PROOF Platform (PROOF)

Поточна ціна PROOF Platform (PROOF) сьогодні становить 0.164805 USD з ринковою капіталізацією $ 1.65M USD. Ціна PROOF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PROOF Platform:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.96K USD

- зміна ціни PROOF Platform протягом дня — -2.27%

- циркуляційна пропозиція – 10.03M USD

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