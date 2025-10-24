Інформація щодо ціни Project 89 (PROJECT89) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00419186 $ 0,00419186 $ 0,00419186 Мін. за 24 год $ 0,00450464 $ 0,00450464 $ 0,00450464 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00419186$ 0,00419186 $ 0,00419186 Макс. за 24 год $ 0,00450464$ 0,00450464 $ 0,00450464 Рекордний максимум $ 0,00642953$ 0,00642953 $ 0,00642953 Найнижча ціна $ 0,00245933$ 0,00245933 $ 0,00245933 Зміна ціни (за 1 год) -0,47% Зміна ціни (1 дн.) -3,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) --

Актуальна ціна Project 89 (PROJECT89) становить $0,00424031. За останні 24 години PROJECT89 торгувався між мінімумом у $ 0,00419186 і максимумом у $ 0,00450464, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PROJECT89 становить $ 0,00642953, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00245933.

Що стосується короткострокових результатів, то PROJECT89 змінився на -0,47% за останню годину, -3,87% за 24 години та на -- за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Project 89 (PROJECT89)

Ринкова капіталізація $ 5,83M$ 5,83M $ 5,83M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,83M$ 5,83M $ 5,83M Циркуляційне постачання 1,37B 1,37B 1,37B Загальна пропозиція 1 374 832 674,548392 1 374 832 674,548392 1 374 832 674,548392

Поточна ринкова капіталізація Project 89 — $ 5,83M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PROJECT89 — 1,37B, зі загальною пропозицією 1374832674.548392. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,83M.