Ціна Project 89 (PROJECT89)
-0,47%
-3,87%
--
--
Актуальна ціна Project 89 (PROJECT89) становить $0,00424031. За останні 24 години PROJECT89 торгувався між мінімумом у $ 0,00419186 і максимумом у $ 0,00450464, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PROJECT89 становить $ 0,00642953, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00245933.
Що стосується короткострокових результатів, то PROJECT89 змінився на -0,47% за останню годину, -3,87% за 24 години та на -- за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Project 89 — $ 5,83M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PROJECT89 — 1,37B, зі загальною пропозицією 1374832674.548392. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,83M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Project 89 до USD становила $ -0,000170835323180592.
За останні 30 днів зміна ціни Project 89 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Project 89 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Project 89 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000170835323180592
|-3,87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.
