Актуальна ціна Project 89 сьогодні становить 0,00424031 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PROJECT89 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Докладніше про PROJECT89

Інформація про ціну PROJECT89

Офіційний вебсайт PROJECT89

Токеноміка PROJECT89

Прогноз ціни PROJECT89

Ціна Project 89 (PROJECT89)

Актуальна ціна 1 PROJECT89 до USD:

$0,00424031
$0,00424031$0,00424031
-3,80%1D
Графік ціни Project 89 (PROJECT89) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:05:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Project 89 (PROJECT89) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00419186
$ 0,00419186$ 0,00419186
Мін. за 24 год
$ 0,00450464
$ 0,00450464$ 0,00450464
Макс. за 24 год

$ 0,00419186
$ 0,00419186$ 0,00419186

$ 0,00450464
$ 0,00450464$ 0,00450464

$ 0,00642953
$ 0,00642953$ 0,00642953

$ 0,00245933
$ 0,00245933$ 0,00245933

-0,47%

-3,87%

--

--

Актуальна ціна Project 89 (PROJECT89) становить $0,00424031. За останні 24 години PROJECT89 торгувався між мінімумом у $ 0,00419186 і максимумом у $ 0,00450464, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PROJECT89 становить $ 0,00642953, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00245933.

Що стосується короткострокових результатів, то PROJECT89 змінився на -0,47% за останню годину, -3,87% за 24 години та на -- за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Project 89 (PROJECT89)

$ 5,83M
$ 5,83M$ 5,83M

--
----

$ 5,83M
$ 5,83M$ 5,83M

1,37B
1,37B 1,37B

1 374 832 674,548392
1 374 832 674,548392 1 374 832 674,548392

Поточна ринкова капіталізація Project 89 — $ 5,83M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PROJECT89 — 1,37B, зі загальною пропозицією 1374832674.548392. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,83M.

Історія ціни Project 89 (PROJECT89) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Project 89 до USD становила $ -0,000170835323180592.
За останні 30 днів зміна ціни Project 89 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Project 89 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Project 89 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000170835323180592-3,87%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Project 89 (PROJECT89)

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

Ресурс Project 89 (PROJECT89)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Project 89 (USD)

Скільки коштуватиме Project 89 (PROJECT89) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Project 89 (PROJECT89) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Project 89.

Перегляньте прогноз ціни Project 89 вже зараз!

PROJECT89 до місцевих валют

Токеноміка Project 89 (PROJECT89)

Розуміння токеноміки Project 89 (PROJECT89) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PROJECT89 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Project 89 (PROJECT89)

Скільки сьогодні коштує Project 89 (PROJECT89)?
Актуальна ціна PROJECT89 у USD становить 0,00424031 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PROJECT89 до USD?
Поточна ціна PROJECT89 до USD — $ 0,00424031. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Project 89?
Ринкова капіталізація PROJECT89 — $ 5,83M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PROJECT89?
Циркуляційна пропозиція PROJECT89 — 1,37B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PROJECT89?
PROJECT89 досяг історичної максимальної ціни у 0,00642953 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PROJECT89?
Історична мінімальна ціна PROJECT89 становила 0,00245933 USD.
Який обсяг торгівлі PROJECT89?
Актуальний обсяг торгівлі PROJECT89 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PROJECT89 цього року?
PROJECT89 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PROJECT89 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:05:06 (UTC+8)

