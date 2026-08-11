Сьогоднішня ціна Prize Protocol

Поточна ціна Prize Protocol (PRIZE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,67% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRIZE до USD становить $ 0 за PRIZE.

Prize Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 43 251 290, з циркуляційною пропозицією у 50,58B PRIZE. Протягом останніх 24 годин PRIZE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PRIZE змінився на -0,12% за останню годину та на +1,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,45K.

Ринкова інформація щодо Prize Protocol (PRIZE)

Ринкова капіталізація $ 43,25M$ 43,25M $ 43,25M Обсяг (за 24 год) $ 7,45K$ 7,45K $ 7,45K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 85,52M$ 85,52M $ 85,52M Циркуляційне постачання 50,58B 50,58B 50,58B Загальна пропозиція 99 999 997 830,79004 99 999 997 830,79004 99 999 997 830,79004

Поточна ринкова капіталізація Prize Protocol — $ 43,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,45K. Циркуляційна пропозиція PRIZE — 50,58B, зі загальною пропозицією 99999997830.79004. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 85,52M.