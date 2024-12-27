Сьогоднішня ціна Print Protocol (PRINT)

Поточна ціна Print Protocol (PRINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.56M USD. Ціна PRINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Print Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.92K USD

- зміна ціни Print Protocol протягом дня — +2.77%

- циркуляційна пропозиція – 9.96B USD

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