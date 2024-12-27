Ціна Print Protocol (PRINT)
Поточна ціна Print Protocol (PRINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.56M USD. Ціна PRINT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Print Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.92K USD
- зміна ціни Print Protocol протягом дня — +2.77%
- циркуляційна пропозиція – 9.96B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Print Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Print Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Print Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Print Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.77%
|30 днів
|$ 0
|+1.77%
|60 днів
|$ 0
|-2.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Print Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+2.77%
-21.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet
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