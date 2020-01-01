Токеноміка Print Protocol (PRINT) Дізнайтеся ключову інформацію про Print Protocol (PRINT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Print Protocol (PRINT) Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet Офіційний вебсайт: https://printsolana.com/ Whitepaper: https://printsolana.com/whitepaper.pdf Купити PRINT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Print Protocol (PRINT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Print Protocol (PRINT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,90M $ 1,90M $ 1,90M Загальна пропозиція: $ 9,41B $ 9,41B $ 9,41B Циркуляційна пропозиція: $ 9,41B $ 9,41B $ 9,41B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,90M $ 1,90M $ 1,90M Історичний максимум: $ 0,00203076 $ 0,00203076 $ 0,00203076 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0002018 $ 0,0002018 $ 0,0002018 Дізнайтеся більше про ціну Print Protocol (PRINT)

Токеноміка Print Protocol (PRINT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Print Protocol (PRINT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PRINT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PRINT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PRINT, досліджуйте ціну токена PRINT в реальному часі!

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