Ціна prerich (PRERICH)
Поточна ціна prerich (PRERICH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 257.36K USD. Ціна PRERICH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності prerich:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.71K USD
- зміна ціни prerich протягом дня — -1.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни prerich до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни prerich до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни prerich до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни prerich до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.81%
|30 днів
|$ 0
|+60.90%
|60 днів
|$ 0
|+68.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін prerich: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-1.81%
-22.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Prerich stands out by redefining wealth as a state of mind, focusing on how individuals perceive their financial future rather than their current financial status. This mindset shift encourages people to see wealth as confidence and potential, not just what's in their wallets. What truly sets Prerich apart is its embrace of humor and meme culture, using creativity and wit to make financial concepts fun. By blending ambition with a playful, community-driven approach, Prerich offers a fresh and empowering perspective on success, fostering a culture that values optimism, resilience, and forward-thinking.
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