Сьогоднішня ціна prerich (PRERICH)

Поточна ціна prerich (PRERICH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 257.36K USD. Ціна PRERICH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності prerich:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.71K USD

- зміна ціни prerich протягом дня — -1.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

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