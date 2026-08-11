Сьогоднішня ціна Predictions

Поточна ціна Predictions (PRDT) сьогодні становить $ 1.071, зі зміною 0.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRDT до USD становить $ 1.071 за PRDT.

Predictions наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25,706,075, з циркуляційною пропозицією у 24.00M PRDT. Протягом останніх 24 годин PRDT торгувався між $ 1.066 (мінімум) та $ 1.072 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.26, тоді як історичний мінімум — $ 0.997561.

У короткостроковій динаміці PRDT змінився на -0.04% за останню годину та на -0.06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 29.24K.

Ринкова інформація щодо Predictions (PRDT)

Ринкова капіталізація $ 25.71M$ 25.71M $ 25.71M Обсяг (за 24 год) $ 29.24K$ 29.24K $ 29.24K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 64.27M$ 64.27M $ 64.27M Циркуляційне постачання 24.00M 24.00M 24.00M Загальна пропозиція 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Predictions — $ 25.71M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 29.24K. Циркуляційна пропозиція PRDT — 24.00M, зі загальною пропозицією 60000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 64.27M.