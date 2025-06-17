Ціна Precog (SN52)
Поточна ціна Precog (SN52) сьогодні становить 2,3 USD з ринковою капіталізацією $ 2,70M USD. Ціна SN52 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Precog:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Precog протягом дня — +1,65%
- циркуляційна пропозиція – 1,17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Precog до USD становила $ +0,03744477.
За останні 30 днів зміна ціни Precog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Precog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Precog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,03744477
|+1,65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Precog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,27%
+1,65%
-19,94%
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