Сьогоднішня ціна Precog (SN52)

Поточна ціна Precog (SN52) сьогодні становить 2,3 USD з ринковою капіталізацією $ 2,70M USD. Ціна SN52 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Precog:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Precog протягом дня — +1,65%

- циркуляційна пропозиція – 1,17M USD

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