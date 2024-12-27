Сьогоднішня ціна Popcorn (PCORN)

Поточна ціна Popcorn (PCORN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 521.23K USD. Ціна PCORN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Popcorn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.75K USD

- зміна ціни Popcorn протягом дня — -1.13%

- циркуляційна пропозиція – 2.00B USD

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