Ціна Popcorn (PCORN)
Поточна ціна Popcorn (PCORN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 521.23K USD. Ціна PCORN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Popcorn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.75K USD
- зміна ціни Popcorn протягом дня — -1.13%
- циркуляційна пропозиція – 2.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Popcorn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Popcorn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Popcorn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Popcorn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.13%
|30 днів
|$ 0
|-28.84%
|60 днів
|$ 0
|-18.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Popcorn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-1.13%
-1.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Get ready to pop with $PCORN! 🍿 This token's about to blow up like your favorite movie snack. Launched at a low market cap, it's got endless room to grow and go to the moon. With the 1.5K $SOL presale selling out in just 15 minutes, $PCORN has already proven it's got what it takes to make waves. Plus, with heavy support from marketers on Twitter and Telegram, this token is set to become the ultimate snack attack in the crypto world! 🚀🌽 #SnackAttack #CryptoCraze #PCORN
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