Сьогоднішня ціна Plutus

Поточна ціна Plutus (PLUTUS) сьогодні становить $ 0,00312246, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PLUTUS до USD становить $ 0,00312246 за PLUTUS.

Plutus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 241 874, з циркуляційною пропозицією у 77,43M PLUTUS. Протягом останніх 24 годин PLUTUS торгувався між $ 0,00308012 (мінімум) та $ 0,00313649 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,05021, тоді як історичний мінімум — $ 0,00292203.

У короткостроковій динаміці PLUTUS змінився на -- за останню годину та на +6,56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,73.

Ринкова інформація щодо Plutus (PLUTUS)

Ринкова капіталізація $ 241,87K$ 241,87K $ 241,87K Обсяг (за 24 год) $ 1,73$ 1,73 $ 1,73 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 405,92K$ 405,92K $ 405,92K Циркуляційне постачання 77,43M 77,43M 77,43M Загальна пропозиція 108 000 000,0 108 000 000,0 108 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Plutus — $ 241,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,73. Циркуляційна пропозиція PLUTUS — 77,43M, зі загальною пропозицією 108000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 405,92K.