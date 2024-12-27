Сьогоднішня ціна Pluton (PLU)

Поточна ціна Pluton (PLU) сьогодні становить 1.58 USD з ринковою капіталізацією $ 15.31M USD. Ціна PLU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pluton:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 373.85K USD

- зміна ціни Pluton протягом дня — +3.23%

- циркуляційна пропозиція – 9.69M USD

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