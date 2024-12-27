Ціна Pluton (PLU)
Поточна ціна Pluton (PLU) сьогодні становить 1.58 USD з ринковою капіталізацією $ 15.31M USD. Ціна PLU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pluton:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 373.85K USD
- зміна ціни Pluton протягом дня — +3.23%
- циркуляційна пропозиція – 9.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pluton до USD становила $ +0.04936396.
За останні 30 днів зміна ціни Pluton до USD становила $ -0.4442059400.
За останні 60 днів зміна ціни Pluton до USD становила $ -0.2547832160.
За останні 90 днів зміна ціни Pluton до USD становила $ -0.7510177861520263.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.04936396
|+3.23%
|30 днів
|$ -0.4442059400
|-28.11%
|60 днів
|$ -0.2547832160
|-16.12%
|90 днів
|$ -0.7510177861520263
|-32.21%
Останній аналіз цін Pluton: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
+3.23%
+2.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions.
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