Сьогоднішня ціна Planet Token

Поточна ціна Planet Token (PLANET) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PLANET до USD становить $ 0 за PLANET.

Planet Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 350,349, з циркуляційною пропозицією у 851.45B PLANET. Протягом останніх 24 годин PLANET торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PLANET змінився на -0.00% за останню годину та на -2.70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Planet Token (PLANET)

Ринкова капіталізація $ 350.35K$ 350.35K $ 350.35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 350.35K$ 350.35K $ 350.35K Циркуляційне постачання 851.45B 851.45B 851.45B Загальна пропозиція 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0

Поточна ринкова капіталізація Planet Token — $ 350.35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PLANET — 851.45B, зі загальною пропозицією 1000000000010.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 350.35K.